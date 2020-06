Audiences TV prime 16 juin : « Tandem » leader devant « Le seigneur des anneaux »

5 ( 5 )



ANNONCES





Audiences TV prime 16 juin 2020. Hier soir téléspectateurs ont placé France 3 en tête des audiences de la première partie de soirée. Avec des rediffusions de sa série « Tandem », la chaîne a pu compter sur 4.13 millions de téléspectateurs soit 17.1% du public présent devant son poste de télévision.



ANNONCES





Audiences TV prime 16 juin 2020 : autres chaînes

TF1 n’est qu’en seconde position avec la rediffusion du film « Le seigneur des anneaux : les deux tours ». Ce second volet de la trilogie s’est contenté de 3.83 millions d’inconditionnels. La part de marché est toutefois supérieure à celle de France 3 en raison d’une durée beaucoup plus importante. Elle atteint 20% sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus) et 30.4% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. TF1 était large leader sur cette cible.

On retrouve ensuite France 2 avec son magazine « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain ». Présenté par Michel Cymes et Adriana Karembeu il s’intéressait hier soir au mal du siècle : le mal de dos. Et 2.97 millions de Français s’y sont intéressés (pda 13.1%).



ANNONCES





M6 suit avec la rediffusion du film « Sister Act 2 ». Emmené par une Whoopi Goldberg au meilleur de sa forme, il a encore convaincu 2.84 millions de personnes soit 11.9% de ceux qui étaient devant leur petit écran hier soir.

Enfin notez le beau succès de W9 avec la rediffusion du film de Valérie Guignabodet « Mariages ! ». Porté par Mathilde Seigner, Jean Dujardin et Antoine Duléry, cette comédie a amusé 828.000 téléspectateurs (pda 3.4%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES