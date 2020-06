Audiences TV prime 18 juin : « Le Mur de l’Atlantique » de France 3 leader devant le « Taxi » de TF1

5 ( 7 )



Audiences TV prime 18 juin 2020. Surprise ce matin à la lecture des chiffres de l’audimat. C’est en effet le film proposé par France 3 « Le Mur de l’Atlantique » qui s’est imposé en tête de la première partie de soirée.



Signé Marcel Camus, et porté par Bourvil, Peter McEnery et Sophie Desmarets, il a de nouveau ravi 4.11 millions de nostalgiques soit 18.6% du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime 18 juin : autres chaînes

En seconde position, le « Taxi » de TF1 n’a pas fait le plein. Lui aussi en mode rediffusion, il n’a accueilli à son bord que 3.79 millions de personnes soit 17% des téléspectateurs. La bonne nouvelle c’est que la chaîne était leader sur les cibles dites commerciales avec par exemple 29% sur les 25-49 ans , 32% sur les 15-34 ans, et 28% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 📌 3.8M de tvsp pour #Taxi hier soir Puissant sur cibles :

✅ 28% de pda FRDA-50a (leader)

✅ 29% de pda 25-49a (leader)

✅ 32% de pda 15-34a (leader) 👉 Jeudi prochain, retrouvez Taxi 2 @TF1 pic.twitter.com/FI0UEqmyGB — TF1 Pro (@TF1Pro) June 19, 2020

France 2 complète le podium avec son magazine « Envoyé spécial ». Oui mais les reportages proposés hier soir n’ont convaincu que 1.83 million de Français soit 8.4% des téléspectateurs.

La série de M6 « This Is Us » est toujours à la peine avec seulement 1.38 million de fidèles en moyenne pour 6.2% de part d’audience. C’est encore en baisse sur une semaine (moyenne sur les deux premiers épisodes, ndrl)

W9 complète le top 5 avec le film « Rock » de Michael Bay. Porté par Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris, il a pu compter sur 1.05 million d’amateurs du genre (pda 5.1%)

