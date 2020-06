« This Is Us » du jeudi 18 juin 2020 : vos 4 épisodes inédits ce soir sur M6 (VIDEO)

5 ( 6 )



« This Is Us » du jeudi 18 juin 2020 – Malgré des audiences qui ne décollent toujours pas, M6 poursuit ce jeudi soir la diffusion en prime de la saison 2 de la série « This Is Us » avec toujours pas moins de quatre épisodes inédits à la suite.

De nouveaux épisodes à suivre dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming et replay sur 6PLAY.



« This Is Us » du jeudi 18 juin 2020 : vos 4 épisodes de ce soir

Saison 2 – épisode 13 : Jour J (21h05)

Randall et Beth mettent tout en œuvre pour acheter un vieil immeuble dans lequel vivent plusieurs familles. Ils décident de partir à la rencontre des locataires afin de leur expliquer leur projet de rénovation. Contre toute attente, ils reçoivent l’aide de Kevin qui décide de participer activement aux travaux. Kate décide d’acheter un chien à Toby afin de le remercier de l’avoir supportée dans l’épreuve.



Saison 2 – épisode 14 : Soirée du Super Bowl (21h55)

Randall invite toute la famille à venir regarder le Super Bowl en souvenir de leur père. La fête a lieu dans la maison familiale. Kate confie ses états d’âme à Toby. Dans le passé, Jack est réveillé au milieu de la nuit par une odeur de fumée. Il se rend compte avec effroi qu’un incendie s’est déclaré et consume la maison. Il prend tous les risques pour mettre à l’abri Rebecca, Randall et Kate. Kevin est resté dormir chez Sophie.

Saison 2 – épisode 15 : En voiture (22h40)

Rebecca attend ses enfants qui doivent se rendre à l’enterrement de Jack. Elle se remémore alors le jour où son mari a fait l’acquisition de la voiture familiale après d’âpres négociations avec le concessionnaire. Durant la cérémonie funéraire, Randall et Kevin se souviennent d’un instant particulier passé avec leur père. De son côté, Kate cherche à se débarrasser de son chien. Elle est persuadée que Jack serait encore en vie s’il n’avait pas tenté de le sauver.

Saison 2 – épisode 16 : Vegas, baby (23h30)

Kate et Toby partent à Las Vegas pour enterrer leur vie de célibataires. Mais le voyage ne se déroule pas comme prévu. Deja vient demander de l’aide à Randall et Beth car sa mère ne parvient pas à payer les factures de leur appartement. L’électricité et le chauffage ont été coupés. Randall hésite à appeler Linda pour réclamer la garde de l’adolescente. Dans le passé, Jack et Rebecca célèbrent leur anniversaire de mariage.

Suite de la saison 2 de « This Is Us » ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

