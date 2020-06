Plus belle la vie du 19 juin 2020 : dans votre épisode ce soir, Coralie panique (+ VIDEO EXTRAIT)

5 ( 6 )



« Plus belle la vie » du vendredi 19 juin 2020 – Alors que l’Enchanteur sévit au Mistral depuis quelques semaines, Coralie panique ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Un épisode rediffusé à suivre à partir de 20h15 sur France 3, et notons qu’il s’agit du dernier avant la coupure d’une semaine et le retour des inédits à partir du 29 juin.



« Plus belle la vie » du 19 juin 2020 : votre épisode de ce soir

Épisode 2839 : Brice et Laetitia mobilisent les Mistraliens pour mettre la pression sur le préfet et organiser une marche blanche en mémoire des deux victimes. Claire ne fait pas de reproches à Patrick pour sa prestation de la veille, mais lui demande d’organiser des rondes dans le quartier pour rassurer la population. Patrick appelle les nouveaux venus au Mistral, dont Nicolas qui dit n’être jamais allé dans les deux pays où a sévi le tueur. Jérôme désapprouve l’investissement de Laetitia dans le combat de Brice. En rentrant chez elle, Coralie se sent suivie…

Mélanie se prépare pour son mariage, avec Samia. Etienne est au bar et voit Bryan venir chercher Mélanie. Il raconte à Etienne qu’il a couché avec elle la veille. Etienne le croit et charge sa mère de dire à Mélanie qu’il ne veut plus se marier. Pas mécontente, Yvette vient annoncer à Mélanie la mauvaise nouvelle. Mélanie dément fermement mais Etienne refuse de lui parler. Roland vient voir Etienne pour le forcer à s’expliquer avec sa future femme à qui il doit laisser une chance. A la mairie, les invités sont surpris du retard des mariés…

VIDEO Plus belle la vie extrait de l’épisode 2839



