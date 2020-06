« NCIS » épisodes du 19 juin 2020 : au programme ce soir…

5 ( 6 )



« NCIS » épisodes du 19 juin 2020. Ce soir sur M6 nouvelle salve de rediffusions pour le « NCIS ». Et dans le cadre de sa première enquête, le NCIS va tout faire pour innocenter un vétéran…



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne pour 6 épisodes à la suite dont 3 de la saison 15. Rendez-vous aussi sur 6play pour voir les épisodes en streaming vidéo et replay.

« NCIS » épisodes du 19 juin 2020 : les 3 premiers épisodes

Saison 15 – épisode 16 : Un cadeau empoisonné (21h05)

Le NCIS entreprend d’innocenter un vétéran après que du cyanure, retrouvé dans des gâteaux envoyés via son association, a causé la mort d’un Marine en mission à l’étranger…



Saison 15 – épisode 17 : Coup de massue (21h50)

Devant une célèbre émission de brocanteurs, Gibbs et Ducky tombent sur une massue de guerre viking qui pourrait être l’arme d’un crime non résolu 16 ans plus tôt. Dans cette enquête, le NCIS collabore avec Kasie Hines, jeune chercheuse et assistante de Ducky.

Saison 15 – épisode 18 : À huis clos (22h40)

Le quartier général du NCIS est évacué lorsqu’un faux technicien est retrouvé mort sur le toit après l’explosion d’une bombe artisanale. Restée dans les locaux, l’équipe de Gibbs se retrouve à huis clos pour enquêter…

3 épisodes suivront dès 23h15 (saison 12 et 13)

Le « NCIS » mène l’enquête ce soir sur M6, mais pas que. Rendez-vous dès 21h05 également sur 6Play pour le replay et les vidéos en streaming.

