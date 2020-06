« Crimes parfaits » du 23 juin 2020 : 4 épisodes à la suite ce soir sur France 3

4.4 ( 7 )



« Crimes parfaits » du 23 juin 2020. Ce soir sur France 3 4 épisodes à la suite de votre série vous seront proposés dès 21h05. Rendez-vous également en streaming vidéo, avant-première et replay sur France.TV. Attention il s’agit d’épisodes déjà diffusés.



« Crimes parfaits » du 23 juin 2020 : vos 4 épisodes de ce soir

« Pour l’éternité » : Le soir de son mariage, Iris, une jeune femme jolie et séductrice, est froidement assassinée par Mathilde dont elle semble avoir ruiné la vie entière. Mathilde a soigneusement et longuement prémédité son crime, de façon à le faire passer pour une fuite suivie d’un suicide, mais pas assez soigneusement pour berner le commissaire Roche, en dépit de toutes les précautions prises par la meurtrière. Les enquêteurs vont devoir chercher la faille dans ce plan machiavélique imaginé par Mathilde, qui pensait avoir commis le crime parfait…

« À coeur ouvert » : Le célèbre professeur Jean-Pierre David se débarrasse de Cédric, un infirmier qui jouait les maîtres chanteurs, en lui tirant une balle dans la tête. Il met en scène ce meurtre de manière à ce que tout le monde pense que c’est lui qui était visé par les tirs, en raison de ses prises de positions favorables à l’IVG. Le commissaire Roche ne se laisse pas si facilement berner et va trouver les failles dans ce crime, que l’auteur du crime pensait parfait…

« Entre deux eaux » : Un homme est retrouvé mort, le corps déchiqueté par l’hélice de son bateau. Les premières constatations laissent à penser qu’il s’agit d’un accident tragique. Une hypothèse que viennent étayer les trois alibis inébranlables de l’épouse du défunt et d’un couple d’amis, venus passer le week-end chez eux. L’enquête pourrait être close rapidement tant l’affaire semble limpide. C’est alors que le commissaire Roche étudie le dossier plus attentivement. Sa perspicacité sans faille ne tarde pas à porter ses fruits et à modifier radicalement le cours des investigations…



« Haute tension » : Fabien Magini est prêt à tout pour se venger de l’homme qui l’a justement envoyé en prison. Il décide ainsi de le supprimer à l’aide d’un petit robot télécommandé, ce qui lui permet de disposer d’un alibi inattaquable. Son plan, très ingénieux, est exécuté à la perfection. Magini est convaincu qu’il parviendra à échapper à la justice. Mais c’est sans compter sur le flair du commissaire Roche, qui a de sérieux soupçons et remet en question l’innocence de Magini. Persuadé qu’il tient là le véritable coupable, il est déterminé à prouver sa théorie et ne lâche plus sa proie…

🔍 4 épisodes à la suite : il serait criminel de ne pas regarder ! « Crimes parfaits », c'est ce soir à 21.05 ou dès maintenant sur https://t.co/yQP3ERg4d4 ▶ https://t.co/a43nBntbqd pic.twitter.com/WgrRiJXYm7 — France 3 (@France3tv) June 23, 2020

