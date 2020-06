Un si grand soleil en avance : Sofia et Elise changent d’option (résumé + vidéo épisode n°422 du 23 juin 2020)

5 ( 5 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Sofia et Elise vont finalement changer d’option pour faire un bébé ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, après une première insémination ratée, elles décident déjà d’arrêter la pma !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 423

Elise n’accepte pas l’échec de sa première insémination artificielle et elle ne veut pas retenter dans deux mois, comme préconisé par le gynécologue ! Elle annonce sa décision à Sofia et lui propose une autre option : faire un bébé naturellement et demander à son meilleur ami gay, Bilal, d’êtrele papa du bébé ! Sofia accepte.

Et tandis qu’Ève cherche à se rendre utile, Élise attend impatiemment ses résultats médicaux.



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 23 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES