Demain nous appartient en avance : Amanda remontée contre Aurore (résumé + vidéo épisode 692 DNA du 22 juin 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 692 du lundi 22 juin 2020 – Une nouvelle semaine commence et Amanda va être déçue et remontée contre Aurore ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, elle apprend que sa plainte pourrait être classée sans suite, faute de preuve !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 692

Amanda et Maxime décident de s’offrir un temps à deux. Au moment de rentrer dans le Spoon, Amanda aperçoit Aurore. Elle décide d’aller à sa rencontre pour lui demander où en est l’enquête. Amanda apprend alors que les recherches sont au point mort, par manque de preuves… Une situation difficile à accepter pour la jeune femme qui, plus que jamais, se sent seule face à son désarroi et l’épreuve terrible qu’elle traverse.

Et alors que Renaud ne comprend pas l’attitude de Marianne envers lui, Samuel traverse une mauvaise passe, au grand bonheur de Bilel. Quant à Christelle, elle contraint toute sa famille à se mettre au sport.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 692 du 22 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1.

