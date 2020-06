Un si grand soleil en avance : Quentin se fait tirer dessus ! (résumé + vidéo épisode n°421 du 22 juin 2020)

5 ( 3 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est un terrible drame qui vous attend ce soir dans votre épisode du feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, la semaine commence dramatiquement puisque Quentin va se faire tirer dessus en pleine rue !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 422

Davia et Quentin sont la rue à Montpellier après une belle soirée passée en amoureux. Mais la soirée tourne au drame puisqu’un inconnu s’approche d’eux en voiture et sort un fusil. Il tire deux balles dans l’abdomen de Quentin, qui s’écroule au sol. La main de Davia est couverte de sang !

Et tandis qu’Ève cherche à se rendre utile, Élise attend impatiemment ses résultats médicaux.



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 22 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES