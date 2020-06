Demain nous appartient spoiler : le prédateur installe une psychose à Sète (VIDEO)

4.9 ( 8 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que le prédateur a déjà fait deux victimes dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient », la psychose va peu à peu s’installer dans la ville de Sète !

Face à ce criminel en série, la police doit organiser une conférence de presse pour répondre aux questions et inquiétudes des habitants de la ville…



Amanda et maintenant Marianne… C’est évident ! On a affaire à un agresseur en série, intelligent, mériculeux, qui agit avec sang froid et préméditation. Il faut, à tout prix, informer la population locale qu’un prédateur est à Sète. Une conférence de presse est organisée…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler la psychose s’installe à Sète

