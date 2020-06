Plus belle la vie en avance : un nouveau personnage débarque (vidéo PBLV épisode n°4052)

4.2 ( 15 )



ANNONCES





Un tout nouveau personnage va faire son arrivée dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » dans une semaine ! Il s’agit de la future belle-mère de Samia et on peut dire qu’elle n’a pas l’air commode !

En effet, Hadrien va inviter sa mère à dîner pour lui présenter Samia…



ANNONCES





Mais absorbée par son boulot, Samia n’a même pas prêté attention à Hadrien la veille quand il lui en a parlé. Hadrien lui rappelle seulement quelques minutes avant que sa mère ne débarque !

Et le malaise est palpable entre Samia et sa future belle-mère dès leur premier bonjour…



ANNONCES





Un extrait de l’épisode de PBLV 4052 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4052 du 30 juin 2020

A lire aussi : Plus belle la vie en avance : Luna quitte Andrès, Barbara de retour avec un bébé (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

LIENS SPONSORISES