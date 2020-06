« En Famille : Vacances en Bretagne » , ce soir sur M6

4.9 ( 8 )



« En Famille : Vacances en Bretagne », c’est ce soir, samedi 27 juin 2020, sur M6 en mode rediffusion. Alors que les vacances d’été approchent à grands pas, retrouvez les Le Kervelec pour des vacances mouvementées. Rendz-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



« En Famille : Vacances en Bretagne » : résumé, histoire, synopsis

Cela faisait quelques années que les Le Kervelec n’étaient pas partis tous ensemble en Bretagne. Comme dans chaque famille, chacun a sa façon d’envisager et de planifier cette parenthèse empreinte de nostalgie. Et comme toujours, les aventures et les conflits saisonniers ne manquent pas. D’autant qu’Yvan, l’ex de Marjorie s’est invité et que sa présence va fortement perturber ces petites vacances familiales.

Quelle audience ce soir ?

Lors de sa précédente diffusion, c’était en septembre dernier, ce prime avait attiré 2.71 millions de fidèles pour une part de marché de 13.4%. Mais avec 24% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, M6 s’était adjugée la première place sur cette cible prioritaire. Une sacrée performance alors que ce soir-là TF1 diffusait un match de foot de l’équipe de France.



Le saviez-vous ?

Ce prime n’est pas diffusé par hasard. Dès ce lundi 29 juin 2020, et comme chaque été désormais, retrouvez « En Famille » tous les soirs dès 20h25 sur M6 et 6PLAY. Une saison 9 totalement inédite placée sous le signe du changement. Des bouleversements, de nouveaux personnages et une famille Le Kervelec en version 2.0. Plus d’infos sur cette saison en CLIQUANT ICI

