« Mongeville » du 27 juin 2020 : deux épisodes en rediffusion ce soir sur France 3

5 ( 3 )



ANNONCES





« Mongeville » du 27 juin 2020. Mongeville, alias Francis Perrin, est de retour ce soir sur France 3 avec deux épisodes en rediffusion. A suivre sans faute dès 21h05 France 3 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur France.TV



ANNONCES





Premier épisode de la soirée « Parfum d’amour ». Il sera suivi dès 22h35 de « Comme un battement d’ailes ».

« Mongeville » du 27 juin 2020 : : vos deux épisodes de ce soir

« Parfum d’amour » avec Francis Perrin, Marianne BASLER, Katia MIRAN ou bien encore Théo FRILET…



ANNONCES





Un jeune et talentueux médecin est retrouvé assassiné dans le cabinet médical où il assurait un remplacement. l’enquête s’oriente rapidement vers sa future belle-famille : les Dampierre, un empire de la parfumerie. À moins qu’il ne faille suspecter le Capitaine Duteil, mystérieusement présente sur les lieux du crime, et qui a connu la victime bien plus qu’elle ne veut bien le reconnaître…

🔍 Une enquête à résoudre ? Heureusement #Mongeville est là ! Francis Perrin vous donne rendez-vous demain à 21.05 ! pic.twitter.com/0WjeZ7X3Hi — France 3 (@France3tv) June 26, 2020

« Comme un battement d’ailes » avec Francis Perrin, Gaëlle Bona, Pierre Aussedat, Jean-Philippe Lachaud, Christiane Bopp, Marc Depond, Isabel Otero, Chloé Stefani

Mongeville et Valentine enquêtent sur un meurtre survenu dans une réserve ornithologique. Le cadavre a été transpercé d’une flèche. En interrogeant Béatrice Lesparre, la chercheuse brillante et excentrique qui vit dans la réserve, ils ne tardent pas à découvrir que Claire, la fille de la scientifique, a également disparu. A-t-elle été tuée elle aussi ou bien est-elle la meurtrière en fuite ? À cette occasion, le juge et la capitaine découvrent l’univers de Béatrice, cette mère quinquagénaire qui a imposé à ses filles un étrange matriarcat et qui veut les protéger à tout prix comme si elles étaient encore des enfants…

« Mongeville » est de retour ce soir sur France 3. Participerez-vous à ses deux enquêtes ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES