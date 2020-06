« Fearless » : nouvelle série évènement dès le 6 juillet sur C8

3.7 ( 3 )



« Fearless » c’est le titre de la nouvelle série évènement britannique proposée par C8 à compter di 6 juillet 2020. Rendez-vous lundi soir à partir de 21h15 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur Mycanal.Fr



Voici le slogan qui l’accompagne : « Lisez entre les mensonges… ». Tout un programme non ? Cette nouvelle série met l’accent sur les relations ambigües qu’entretiennent les systèmes politiques et judiciaires dans notre société post-attentats du 11 septembre 2001.

« Fearless » : l’histoire

L’histoire… Avocate réputée dans la défense des droits de l’homme et les causes perdues, Emma Banville se lance dans un nouveau combat afin de libérer Kevin Russell, qu’elle croit avoir été injustement reconnu coupable du meurtre d’une lycéenne en 2003. Mais au fur et à mesure que son enquête progresse, Emma commence à subir des pressions des services de police et de renseignement l’empêchant de découvrir la vérité…

Le casting : acteur et personnages

Avec dans les rôles principaux : Helen McCrory (Emma Banville), Sam Swainsbury (Kevin Russel), Robin Weigert (Heather Myles), Wunmi Mosaku (Olivia Greenwood), Jamie Bamber (Matthew Wild) et Sir Michael Gambon (Sir Alastair McKinnon)



À propos

Interprétée par Helen Mc Crory (THE QUEEN, SKYFALL, la saga HARRY POTTER) et écrite par Patrick Harbinson (HOMELAND, 24 HEURES CHRONO), la série FEARLESS met l’accent sur les relations ambigües qu’entretiennent les systèmes politiques et judiciaires dans notre société post-attentats du 11 septembre 2001.

Titre original : « FEARLESS » – Saison 1 : 6 x 60 minutes

Une série créée et écrite par Patrick Harbinson

Une production Mammoth Screen / Producteur : Adrian Sturges

Producteurs exécutifs : Damien Timmer, Tom Mullens et Patrick Harbinson

Diffuseur original : ITV – Pays : Royaume-Uni

Date et rythme de diffusion

Rendez-vous chaque lundi soir dès 6 juillet 2020 sur C8. Et pour ce premier soir vous découvrirez les épisodes 1, 2 et 3.

