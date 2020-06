« Le chat » avec Jean Gabin et Simone Signoret : cet après-midi sur France 3

4.7 ( 13 )



Film culte du cinéma français, « Le chat » de Pierre Granier-Deferre est en mode rediffusion aujourd’hui sur France 3. Adaptation du roman éponyme de Georges Simenon, il met en scène deux monstres sacrés du cinéma : Jean Gabin et Simone Signoret. Egalement au casting Annie Cordy, Jacques Rispal ou bien encore Harry Max.



Rendez-vous cet après-midi dès 13H50 sur la chaîne

« Le chat » : histoire, synopsis

Un vieux couple, Clémence et Julien Bouin, vit une retraite orageuse. Lui, la soixantaine, est un ancien ouvrier typographe, elle, la cinquantaine, a dû interrompre son métier d’acrobate de cirque suite à une mauvaise chute. S’ils se sont aimés jadis, aujourd’hui ils ne se supportent plus. Un jour, Julien ramène un chat perdu qu’il appelle Greffier. L’animal devient vite son compagnon. Il lui parle, joue avec lui et lui réserve toute son affection. Eperdue de jalousie, Clémence tue le chat.



Le saviez-vous ?

– Jean Gabin et Simone Signoret ont tous deux reçu un Ours d’argent lors du festival international du film de Berlin.

– Si Annie Cordy campe le rôle de Nelly, la patronne de l’hôtel Floride, il faut savoir qu’elle a aussi participé au scénario

– Succès lors de sa sortie en salles, le film a attiré plus d’un million de spectateurs.

« Le chat », un film poignant, dur mais très émouvant qu’il faut absolument voir ou revoir cet après-midi sur France 3 dès 13h50.

