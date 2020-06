« Candice Renoir » du 5 juin 2020 : encore 3 épisodes en rediffusion ce soir

4.7 ( 12 )



« Candice Renoir » du 5 juin 2020 – Ce soir sur France 2 c’est encore une soirée de rediffusions qui vous attend ! 3 épisodes en rediffusion de la série « Candice Renoir » vous seront ainsi proposés dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV pour les voir en replay, streaming vidéo et/ou avant-première.

Et comme toujours, on vous propose de découvrir un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés des trois épisodes de votre soirée.



« Candice Renoir » du 5 juin 2020 : vos épisodes de ce soir

Il faut souffrir pour être beau : Candice est rayonnante : Les chagrins se sont estompés, elle n’a finalement pas accepté sa mutation, et elle est devenue amie avec sa boss… Enfin c’est ce qu’elle croit. Jules a intégré l’école hôtelière, Emma qui vient de faire une rencontre lui fout une paix royale et les jumeaux dé-fusionnent. Même l’enquête criminelle dont elle est en charge et qui lui donne l’occasion de plonger dans le monde du sport 2.0, lui donne aussi d’astucieuses recettes de remise en forme. Tout pourrait aller bien dans le meilleur des mondes possibles, mais ce serait sans compter sur le retour d’Antoine. A quel Poste ? A quelle place dans la vie de Candice ?

La vengeance est un plat qui se mange froid : C’est une scène de crime surprenante qui attend le commandant Renoir et son groupe : Une victime, la tête fracassée sous un squelette de Tyrex taille réelle. Tout autour, herbes folles, et bestioles géantes : Un parc consacré aux dinosaures ! Leur enquête les amènera néanmoins sur les pistes moins ludiques de la séropositivité et du déni qui, parfois, l’accompagne. Entre Antoine et Candice c’est la guerre : Elle « se » choisit un nouveau brigadier, regard de braise et abdos impeccables, par pure vengeance, mais…La vengeance est un plat qui se mange froid.



« Candice Renoir » : un succès d’audience pour France 2

Et même si certains râlent des rediffusions à gogo de la série, il faut savoir que le succès est toujours au rendez-vous. La semaine dernière par exemple 3.77 millions de fidèles ont répondu à l’appel des deux premiers épisodes soit 16% des téléspectateurs. Un très bon score pour des épisodes déjà vus et surtout face à la redoutable concurrence de Koh-Lanta sur TF1.

