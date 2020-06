Audiences TV access 4 juin : « N’oubliez pas les paroles » leader, « À prendre à ou laisser » en forme

4.9 ( 7 )



Audiences TV access 4 juin 2020. Après les audiences du prime, nous vous proposons un rapide coup d’oeil sur les audiences de l’access prime-time ce ce jeudi soir. Et ça continue de cartonner pour Nagui et son jeu « N’oubliez pas les paroles ». Emmené par son nouveau maestro Paul, l’audience enregistre une hausse avec 3.49 millions de fidèles et 18.6% de part de marché pour le seconde numéro.



Toujours avant 20 heures, on retrouve toujours les mêmes :

– Le 19/20 national » de France 3 est en seconde position avec 2.88 millions de fidèles (pda 14.4%)/



– Le jeu de TF1 « Qui veut gagner des millions à la maison ? » suit avec 2.31 millions de téléspectateurs (pda 12.9%).

– Quant à l’émission de M6 « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac », elle a fait saliver hier soir 1.73 million de personnes (pda 10.6%) mais s’est classée leader auprès des ménagères de moins de 50 ans avec 20% de pda sur cette cible.

Du côté des talks

Du côté des talks, « Quotidien » était en forme hier soir alors que « C que du kif » reste faible.

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 1.06 million de téléspectateurs (pda 4.9%)

✔️ Deuxième partie : 1.87 million de téléspectateurs (pda 7.7%) – Record historique égalé en part de marché.

« C que du kif » (C8)

✔️ 644.000 téléspectateurs pour 3% de part de marché

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.39 million de téléspectateurs (pda 7.8%)

✔️ C à vous, la suite : 455.000 téléspectateurs (pda 2%)

Audiences TV access 4 juin 2020 : autres chiffres

Voici d’autres chiffres de l’après 20 heures mais hors JT !

Et on commence par le jeu de Cyril Hanouna « À prendre à ou laisser » qui commence à bien prendre ses marques.

✔️ La première partie affiche 658.000 téléspectateurs et 2.7% de part de marché

✔️ La seconde dépasse encore le million avec 1.04 million de fidèles pour 4.2% de pda. Record auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats (pda 7.6%) et des 25-49 ans (7.8%)

Du côté des fictions quotidiennes

✔️ Les « Scènes de ménages » de M6 dominent avec 3.83 millions de téléspectateurs (pda 15.6%)

✔️ « Un si grand soleil » continue de performer. Le feuilleton de France 2 a réuni 3.45 millions de fans (pda 13.9%)

✔️ En mode rediffusion la série de France 3 « Plus belle la vie » (France 3) reste faible avec 1.40 million de fans (pda 5.9%)

On retiendra également le beau score du jeu de France 3 « Jouons à la maison » d’Alex Goude suivi hier soir par 1.29 million de personnes pour 5.2% de part d’audience moyenne.

Quant à la télé-réalité de W9 « Les Marseillais aux Caraïbes » elle s’est contentée de 690.000 fidèles (pda 2.9%).

Enfin notez le beau score de « C’est Canteloup » sur TF1. Boosté bien sûr par le succès des « Bronzés font du ski » en prime, le programme a diverti 5.76 millions de personnes pour 23.1% de part de marché.

