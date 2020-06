« Les 12 coups de midi » audience : Éric offre un record à Jean-Luc Reichmann et réplique aux accusations de favoristime

5 ( 6 )



« Les 12 coups de midi » audience. Hier, mercredi 10 juin 2020, beaucoup de choses se sont passées dans « Les 12 coups de midi ». Enfin beaucoup c’est vite dit… On en retiendra essentiellement le nouveau coup de maître d’Éric et le franchissement d’un cap, celui des 900.000 de gains.



Mais comme tout ça, on vous l’a déjà dit ICI, on va faire court.

Éric a signé un coup de maître à 10.000 € dont 5.000 sont venus gonfler le montant de son énorme cagnotte. Résultat des courses : elle a franchi le cap symbolique des 900.000 euros et atteint désormais la somme 903.166 €.



Quant à l’étoile mystérieuse, elle n’a délivré aucun nouvel indice.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse de midi ?

Récapitulatif des indices et des noms déjà proposés en SUIVANT CE LIEN.

Éric accusé de favoritisme

Après avoir été accusé de tricher, Éric est accusé d’être favorisé par la production d’autant qu’il a bénéficié d’une dérogation pour revenir sur Paris. Dans le cadre d’une interview accordée à Gala , il a fini par répondre à ces nouvelles attaques.

« J’ai eu une dérogation qui n’avait rien de ‘spécial’ et qui comportait un motif que tout le monde aurait pu cocher » a t-il d’abord déclaré.

Puis il est revenu sur les nouvelles conditions de tournage qui n’ont pas été simples. « Les premiers jours ont été un peu compliqués pour s’habituer à ce nouveau mode de fonctionnement ». Enfin il a déclaré avoir été logé dans des conditions un peu particulières. « C’était un hôtel qui était quasiment vide. Ça faisait penser à un hôtel fantôme, un peu comme dans Shining… C’était une ambiance très spéciale ».

Bref quelques inconvénients certes mais avec plus de 900.000 euros de gains, on va tout de même pas se mettre à le plaindre. Une telle somme mérite bien quelques sacrifices non ?

Record d’audience

Et sinon notez un record d’audience pour le programme qui a attiré 3.7 millions de téléspectateurs. Un score qui se situe dans la moyenne haute du programme. Mais un record est tombé. Avec 35% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, le jeu de Jean-Luc Reichmann signe sa meilleure performance depuis le début 2020 sur cette cible stratégique.

#Audiences Toujours de belles performances et très large #Leadership pour #Les12CoupsDeMidi et record en PdA sur les FRDA-50 depuis janvier 2020 📌 3,7 M de téléspectateurs ✅ 35% de PdA auprès des FRDA-50 ans Rendez-vous à 12h avec @JL_Reichmann sur @TF1 pic.twitter.com/rJXOA7Cjvy — TF1 Pro (@TF1Pro) June 11, 2020

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » ce jeudi 11 juin 2020 dès 12 heures sur TF1. Éric jouera pour une 191ème participation, à deux participations seulement du record de Christian Quesada.

