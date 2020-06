« Tous en cuisine » du jeudi 11 juin 2020 : les ingrédients et ustensiles pour les recettes de Cyril Lignac soir

3.7 ( 3 )



« Tous en cuisine » du jeudi 11 juin 2020 –Avant-dernière émission avant que la cuisine de Cyril Lignac ne ferme ses portes. « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » c’est ce soir dès 18h45 sur M6 ou en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en replay sur la page dédiée de 6play.



Au menu aujourd’hui deux recettes :

– POISSON MARINÉ AUX AGRUMES

– PERLES DU JAPON, BANANE



Et comme tous les jours, pour être prêts pour ce soir, on vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour les réaliser.

« Tous en cuisine » du jeudi 11 juin 2020 : ingrédients, ustensiles, liste de courses

POISSON MARINÉ AUX AGRUMES

Les ingrédients pour 4 personnes

4 filets de poisson de dorade de 120g ou du thon ou autre

100g de cerises lavées, coupées en 2, dénoyautées

1 courgette lavée

2 / 3 asperges blanches

50g de jus d’orange

40g de jus de citron jaune

20g de vinaigre de fleurs de cerisier ou de framboise

30g de sauce soja

20g d’huile de pépins de raisins

10g de gingembre râpé

1g de piment épluché et haché

quelques feuilles de menthe

graines de sésame

1 piment jalapeno vert

Les ustensiles

1 plat

1 saladier

1 planche + 1 couteau éminceur

1 mandoline

PERLES DU JAPON, BANANE

Les ingrédients pour 4 personnes

3 cuil. à soupe de tapioca

3 bananes

quelques fruits rouges

40cl de lait de coco

10cl d’eau

100g de sucre de canne

1 gousse de vanille

1 citron vert

Les ustensiles

1 saladier + 1 passoire

1 casserole + 1 fouet + 1 spatule

1 planche + 1 couteau éminceur

1 louche + 1 microplane

Le livre « Fait Maison » sort demain, commandez-le

Inspiré des recettes de l’émission, le livre « Fait maison » sort aujourd’hui. Vous pouvez le commander sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s)invité(s) sur M6 et 6Play.

