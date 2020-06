« Les 12 coups de midi » : Jean-Luc Reichmann snobe Christian Quesada, Éric franchit la barre des 900.000 €

5 ( 2 )



ANNONCES





« Les 12 coups de midi ». Évènement aujourd’hui dans « Les Douze coups de midi » de TF1. Éric a en effet franchi le cap symbolique des 900.000 euros de gains. OUI, vous avez bien lu ! Après un nouveau coup de maître à 10.000 euros, dont 5.000 sont tombés dans sa besace personnelle, sa cagnotte atteint désormais l’incroyable somme de 903.166 euros. C’est que ça commence à faire beaucoup.



ANNONCES





Éric accroît désormais son avance en terme de gains puisqu’il devance désormais très largement Christian Quesada parti après 193 participations et 809 392 €.

Et comme nous vous l’avons annoncé précédemment, ce n’est qu’un début.



ANNONCES





Éric va ensuite devenir le n°1 en nombre de victoires et/ou participations puisqu’il jouera :

– Jeudi 11 juin pour une 191ème participation.

– Vendredi 12 juin 2020 pour une 192ème participation

– Samedi 13 juin 2020 : pour une 193ème participation – Éric va égaler Christian Quesada –

– Dimanche 14 juin 2020 pour une 194ème participation – Éric va le dépasser et devenir n°1 –

Classement actuel des plus grands maîtres de midi

L’occasion d’une petite mise à jour des classements des 10 plus grands maîtres de midi :

Classement en terme de gains

1. Eric : 903.166 €

2. Christian : 809 392 €

3. Paul : 691 522 €

4. Véronique : 447 226 €

5. Alexandre : 417 828 €

6. Benoît : 397 946 €

7. Bruno : 393 650 €

8. Timothée : 353 348 €

9. Xavier : 335 856 €

10. Sylvain : 335 593 €

Classement en nombre de participations

1. Christian : 193 participations

2. Eric : 191 participations (incluant l’émission du jeudi 11 juin)

3. Paul : 153 participations

4. Véronique : 100 participations

5. Timothée : 83 participations

6. Benoît : 82 participations

7. Bruno : 80 participations

8. Xavier : 76 participations

9. Alexandre : 75 participations

10. Sylvain : 75 participations

Jean-Luc Reichmann snobe Christian Quesada

Jean-Luc Reichmann ne pouvait pas ne pas évoquer ce record qui se profile. Il l’a fait à plusieurs reprise dans l’émission mais, comme les fidèles du jeu l’auront remarqué, il n’a pas prononcé une seule fois le nom de celui qui détient ce record de 193 participations, à savoir Christian Quesada, un candidat qu’il surnommait affectueusement « Le Professeur ».

Pas étonnant puisque l’animateur emblématique du jeu a plusieurs fois indiqué qu’il ne voulait plus entendre parler de lui.

En décembre dernier, il déclarait à son sujet : « Pour moi, c’est de la trahison et c’est tout. Et à partir du moment où il y a trahison, ce n’est plus mon histoire (…) Pour moi, évidemment, il faut que la justice parle. J’ai tout dit en ce qui me concerne. Christian Quesada est une personne qui ne fait plus partie de mes horizons ».

Une triste affaire qui a donné la rage à l’animateur de TF1. « Cela m’a donné trois fois plus envie de me battre contre ces fléaux sociaux (…) Cela m’a donné deux fois plus la rage. J’ai balancé sur les réseaux tout ce que j’ai pu ressentir, puisque je l’ai découvert en même temps que les téléspectateurs, en même temps que tout le monde. Quand vous prenez une grande claque comme cela… Moi, cela me donne trois fois plus envie de me battre contre tout ça ».

« Les 12 coups de midi » : Éric n’est plus si sûr d’un indice

Alors que l’étoile mystérieuse n’a révélé aucun nouvel indice, Éric a émis quelques doutes sur cette piste d’athlétisme qu’il croyait deviner. Pour lui ce n’est plus une piste d’athlétisme mais peut-être un simple terrain de jeu comme celui qu’on utiliserait pour jouer à la balle aux prisonniers.

En attendant il ne s’agit pas de Ben Stiller, dernier nom en date proposé après ceux de Rachida Brakni, Usain Bolt, Marie-José Perec, Shy’m , Nâdiya, Thierry Marx, Kevin Costner, Pio Marmaï et Bradley Cooper.

Retour des « 12 coups de midi » demain dès 12 heures sur TF1 et comme toujours sur MYTF1 pour voir l’émission en streaming puis replay durant 7 jours.

Un nouvel indice va peu à peu se découvrir sur cette étoile mystérieuse. Alors soyez plus que jamais fidèle pour le découvrir…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

LIENS SPONSORISES