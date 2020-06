« Les 12 coups de midi » élimination d’Éric : alors c’est pour aujourd’hui ou pas ?

5 ( 5 )



« Les 12 coups de midi » élimination d’Éric. ALors Éric sera t-il ou pas éliminé des « Douze coups de midi » aujourd’hui comme le prétend la rumeur et comme le clame haut et fort le Chasseur d’Étoile de Youtube ? Et oui parce que ça fait quand même un petit moment qu’il a balancé l’info sur sa célèbre chaîne.



Après avoir battu Christian Quesada en nombre de participations et/ou de victoires, Éric n’a pas caché que désormais tout n’était que BONUS. En clair on se dit qu’il a atteint son objectif et que la seule chose qui l’importe désormais c’est de s’amuser.

Il a toutefois oublié un petit détail, il n’est pas premier sur tous les critères puisqu’en nombre de coups de maîtres, Christian Quesada reste le premier et le restera pendant encore un bon moment.

Quand Éric va être éliminé ? Quand Éric va t-il perdre ?

Si l’on s’en réfère donc aux dernières rumeurs, c’est donc aujourd’hui, vendredi 19 juin 2020, qu’Éric va rendre son étoile, celle de maître de midi. Et c’est à priori un jeune étudiant qui va le faire tomber lors d’un duel.



Alors INFO ou INTOX ? Le meilleur moyen de le savoir c’est de se brancher sur TF1 dès 12 heures ou sur MYTF1 pour voir l’émission en direct et en streaming vidéo, puis un peu plus tard en replay.

Éric n’est plus trop en forme

Le rythme effréné des tournages et le simple fait d’être désormais le N°1 du jeu semblent avoir quelques effets sur le champion breton. Depuis quelques jours, et à part un petit coup de maître, il multiplie les toutes petites victoires. Hier par exemple il s’est contenté de 200 euros à partager, soit à peine 100 pour sa cagnotte. Cette dernière atteint tout de même la coquette somme de 921.316 euros dont 622.000 euros de cash. Le reste ce sont des cadeaux dont il ne pourra pas forcément profiter (des places pour aller assister à des matchs et/ou des spectacles annulés, des voyages qui ne pourront pas se faire dans l’immédiat…)

Qui se cache derrière la nouvelle étoile mystérieuse ? : rappel des indices

Pour l’étoile mystérieuse c’est toujours le flou le plus total. Les indices semblent tellement tirés par les cheveux que personne n’a encore trouvé la bonne réponse. On vous fait un bref récap : un hélicoptère, un mange disque, un âne, une cloche de restaurant, des feuilles de vigne. Quant à l’image de fond on se demande toujours de quoi il s’agit…

Johnny Hallyday se cache t-il derrière l’étoile mystérieuse ?

Parmi les noms qui reviennent le plus souvent, il y a celui de Johnny Hallyday peut-on lire sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? L’âne parce qu’il a en reçu un en cadeau; l’hélico pour son arrivée spectaculaire lors d’un concert au Stade France, la cloche de restaurant car il a été propriétaire d’un restaurant sur Paris, les feuilles de vignes parce qu’il existe un vin qui porte son nom, enfin presque. Baptisé Terre d’Aumes, ce vin qui s’arrache chez les fans du taulier porte la mention « Découvert par Johnny Hallyday »… Quant au mange-disque, inutile de vous l’expliquer.

Alors Éric va t-il être éliminé des « 12 coups de midi » aujourd’hui ? Pour le savoir rendez-vous à partir de 12 heures sur TF1.

