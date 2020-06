« Les mystères de la basilique » avec Isabel Otero et Marwan Berreni : ce soir sur France 3

4.5 ( 8 )



Le téléfilm « Les mystères de la basilique » est mode rediffusion ce soir, samedi 6 juin 2020, sur France 3. Porté par Isabel Otero, Marwan Berreni, Laurent Olmedo ou bien encore Sara Mortensen, il vous sera proposé dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.Tv



La découverte du corps sans vie d’un sculpteur dans son atelier va conduire, bien malgré elle, la commandante Chaland à devoir mener l’enquête avec un prêtre… et pas n’importe quel prêtre ! Un polar palpitant aux accents religieux…

« Les mystères de la basilique » : résumé, histoire, synopsis

Le commandant Louise Chaland, aidée par son fils Sylvain, prêtre, enquête sur le meurtre d’un sculpteur subversif. Le cadavre a été retrouvé à côté de l’une de ses toiles couverte d’inscriptions en latin. Louise et son fils font rapidement le lien avec la disparition d’une relique de Saint-Martin, saint patron de Tours. Leurs investigations vont les conduire vers un refuge pour nécessiteux, tenu par François Delcourt et sa fille Agnès, laquelle entretenait des liens amoureux avec le sculpteur assassiné. Comment ne pas être troublé par l’importance qu’attachent certains à cette relique ? L’enquête va mener Louise et Sylvain à la découverte du patrimoine historique et religieux de la ville, et peut-être vers une sorte de réconciliation entre la mère laïque et le fils devenu prêtre…



Quelle audience en rediffusion ?

Si ce téléfilm évoque quelque chose pour vous, c’est normal ! Il a déjà été diffusé avec succès en avril 2018. Lors de cette première diffusion en clair, il avait convaincu 4.37 millions téléspectateurs soit 20.4% du public présent devant son poste de télévision.

Qu’en sera t-il ce soir en mode rediffusion ?

« Les mystères de la basilique » à voir ou à revoir ce soir sur France 3.

