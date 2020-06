4.6 ( 9 )

« Père et fils au bout du monde » la nouvelle série Disney+ Original avec Bob et Mack Woodruff s’annonce. Les six épisodes de « Père et fils au bout du monde » seront disponibles en exclusivité sur Disney+ dès le 24 juillet 2020.



Cette nouvelle série National Geographic en 6 épisodes, « Père et fils au bout du monde » est un véritable guide de voyage hors des sentiers battus. Bob Woodruff, correspondant ABC, et son fils de 28 ans Mack, se rendent dans des régions et territoires méconnus et pourtant remarquables et passionnants, et se retrouvent à faire de la randonnée, descendre des cascades avec d’anciens combattants rebelles ou plonger et faire du parachute dans certains des endroits les plus magnifiques et surprenants de la planète.

« Père et Fils au bout du monde » raconte une histoire sur les deuxièmes chances et le lien indéfectible entre un père et son fils. En tant qu’ancien correspondant de guerre, qui a été sévèrement blessé par un engin explosif pendant la guerre en Irak en 2006, Bob ne voulait pas que son fils grandisse dans la peur. Il a vu et vécu le pire de certains pays, et il veut désormais découvrir avec son fil le meilleur de ce qu’ils peuvent apporter. Dans ce périple, on partage les moments bruts et chaleureux qui changent la perspective des Woodruff, à la fois sur les personnes qu’ils rencontrent mais également sur leur relation.



« Je suis impatient de faire découvrir cette série » déclare Bob Woodruff. C’est l’aventure de toute une vie que d’être avec Mack et de faire découvrir tous les deux comment chaque endroit de la planète à le pouvoir de surprendre, d’étonner et d’inspirer malgré son passé ».

Les 6 épisodes les feront partir à l’aventure en Colombie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ethiopie, Pakistan, Liban et Ukraine.

« Père et fils au bout du monde » : synopsis des épisodes

COLOMBIE

Depuis la fin de la guerre civile colombienne, les sentiers de la forêt amazonienne et les plaines sont libres d’accès aux voyageurs. Le journaliste Bob Woodruff et son fils, Mack, visitent le pays hors des zones les plus touristique, et font de la descente en rappel dans une cascade avec d’anciens rebelles, du cheval dans les plaines avec des cowboys aux pieds nus et dégustent des vers aux fins fonds de l’Amazonie.

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE

Bob et Mack débutent leur périple en plein cœur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le long des rives du légendaire fleuve Sepik. Ils y apprennent l’art de la chasse et les secrets de guérison d’un mystérieux peuple indigène que l’on surnomme le peuple des hommes crocodiles. Puis, ils prennent le large pour aller plonger parmi une vie marine foisonnante et explorer d’inquiétantes grottes remplies de crânes sur une île isolée.

ETHIOPIE

L’Éthiopie est un pays hors du temps que Bob a toujours rêvé de visiter. Au cours de leur voyage à travers la vallée du Rift, Bob et Mack découvrent des traditions à la fois anciennes et modernes. Ils se baignent dans des sources volcaniques, s’entraînent auprès de marathoniens d’exception, participent à une session reggae improvisée et se retrouvent nez à nez avec une hyène affamée.

PAKISTAN

La dernière fois que Bob s’est rendu au Pakistan, c’était pour couvrir la guerre en Afghanistan. Vingt ans plus tard, il y retourne avec son fils Mack pour découvrir une nouvelle facette de ce pays. Ils commencent par la ville d’origine de Malala, où ils vont comprendre pourquoi la reine Elizabeth II a comparé le Swat à la « Suisse de l’Est ». Puis, pour rejoindre un royaume situé sur la route de la soie, ils empruntent la plus haute route pavée au monde, à la rencontre d’un prince.

LIBAN

Le Liban est un petit pays où se mélangent une multitude de cultures du monde Arabe. Bob et Mack vont y explorer les ruines d’une ancienne cité romaine, chercher un ermite caché près d’un monastère coupé du monde, traverser une zone sous le contrôle du Hezbollah et rendre visite à la faune sous-marine qui vit dans un récif artificiel créé à partir de tanks et d’avions de chasse.

UKRAINE

Pour la dernière étape de leur voyage, Bob et Mack sont rejoints par Cathryn, la petite sœur de Mack, dont l’arrivée leur remonte le moral. Cathryn est prête à bousculer leurs habitudes lors de leur visite de l’Ukraine, un des trésors cachés de l’Europe. Les Woodruff découvrent que le pays ne se résume pas à son actualité et à son passé soviétique, il est bien plus vaste et plus magnifique qu’ils le pensaient.

