Donald Trump dévisse dans les sondages, Joe Biden favori de la présidentielle américaine

Donald Trump : sondage présidentielle américaine. On pensait qu’il serait réélu sans difficulté aucune. Mais au fil des semaines l’avance dont il bénéficiait dans les sondages a fondu comme neige au soleil. Gestion désastreuse de la pandémie de Covid-19 et mise en scène excessive après le meurtre de George Floyd l’ont fait plonger dans les sondages… Et si tout n’était pas joué ?



Donald Trump dévisse dans les sondages

Ainsi et selon un sondage publié en début de semaine par CNN, le président sortant serait largement battu s’il l’élection avait lieu aujourd’hui.

55% des américains apporteraient ainsi leur voix à Joe Biden – ancien vice-président démocrate de Barack Obama – alors que seuls 41% voteraient pour Donald Trump, actuel locataire de la maison blanche. Par rapport au précédent sondage publié en Mai, Joe Biden conforte son avance puisqu’il n’était alors crédité que de 51% des suffrages.

Des sondages que Donald Trump rejette en bloc bien évidemment et qualifie de mensongers tout comme les reportages de CNN, chaîne qu’il porte dans son coeur ^^



Et si Donald Trump dévisse à ce point c’est parce que pour 65% des personnes interrogés, ses récentes prises de parole à propos de la mort de George Floyd ont été jugées plus « nuisibles » qu’utiles. Plus généralement 57% d’entre-eux ne sont pas satisfaits de la manière dont leur Président gère les affaires du pays.

L’élection est-elle déjà jouée ?

Pour autant Donald Trump est-il déjà battu ? Va t-il céder le pouvoir à Joe Biden ? Rien n’est moins sûr…

Rappelons qu’en 2016, tout juste 5 mois avant la présidentielle, Hillary Clinton avait 12 points d’avance dans les sondages et partait largement favorite. La suite, nous la connaissons…

De plus Donald Trump pourra compter sur une base solide d’électeurs qui voient en lui le « Président de la loi et de l’ordre », un Président qui a réussi à faire baisser le chômage alors que tous les économistes prédisaient le pire pour le pays à cause du coronavirus.

