Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 28 juin 2020 – Ce dimanche, et comme chaque dimanche soir, le journaliste Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 à partir de 17h15 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



Dans « 7 à 8 life », de Samantha le bébé Rhinocéros au petit tigre blanc, en passant par Yuan Meng, premier panda à être né sur le sol français, des animaux naissent chaque jour au Zoo de Beauval: Ils sont fragiles et font l’objet de toute l’attention des soigneurs. Immersion au sein du plus grand zoo de l’Hexagone.

Et dans « 7 à 8 », à la découverte de cette Camargue aux deux visages : entre nature sauvage et tourisme de masse les pieds dans l’eau.



Mais aussi la vie au milieu des tombes… Aux Philippines, des milliers de familles vivent au coeur d’un cimetière. Elles mangent, dorment, travaillent et jouent au milieu des tombes.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 28 juin 2020 dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

