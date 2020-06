« N’oubliez pas les paroles » : l’équipe gagnante du tournoi des maestros, les masters accueilleront plus de candidats en septembre !

4.9 ( 9 )



« N’oubliez pas les paroles » du samedi 20 juin 2020. Ce soir se déroulait la finale du tournoi des maestros de NOPLP. 3 équipes étaient encore en compétition : celles de Violaine, d’Hervé et de Margaux.



Et c’est celle de Violaine – composée de Violaine, d’Arsène et de Julien – qui a remporté la victoire finale. Ensemble ils ont gagné la coquette somme de 100.000 euros au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale.

« N’oubliez pas les paroles » : plus de candidats pour les prochains masters

Mais une annonce de Nagui à la fin de l’émission a fait l’effet d’une bombe : Les prochains masters ne se dérouleront plus à 16… mais à beaucoup plus ! Et d’annoncer à certains anciens maestros présents ce soir qu’ils feront finalement probablement partie de la prochaine session qui se déroulera au moins de septembre alors qu’ils étaient censés en être privés avant ce changement de règle.

Oui mais combien de maestros seront présents pour ces futurs masters ? Jusqu’à présent seuls les 16 premiers d’entre-eux pouvaient y participer.



Seront-ils 20, 24, 30 ou plus ? Sur Twitter les pronostics vont déjà bon train mais certains twittos ont noté une réponse de Nagui qui n’est pas passée inaperçue. « Au moins 30 car Nagui a répondu à quelqu’un que cela incluait Paul » a écrit Val37.

Au moins 30 car Nagui a répondu à quelqu’un que cela incluait Paul.#noplp — Val37 (@vallimero) June 20, 2020

Classement maestros

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

5 Maureen (avril-mai 2020) 274.000 € pour 33 victoires

6 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

7 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

8 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

9 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

10 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

11 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

12 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

13 Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires

14 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 € pour 35 victoires

14 ex aequo Mickaël (mars 2020) : 177 000 € pour 22 victoires

16 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 € pour 31 victoires

17 Toni : 162 000 € 13 victoires

18 Julien : 161 000 € pour 20 victoires

19 Laurent : 159 000 € pour 19 victoires

20 Élodie : 155 000 € pour 15 victoires

…etc

Et puisque ce tweet évoque une éventuelle participation de Paul, notez que ce dernier est 30ème avec 111.000 € pour 19 victoires

Extrait vidéo

On finit par quelques images de votre soirée….

En attendant d’en savoir plus ce changement de règle pour les prochains masters, retrouvez la version quotidienne de « N’oubliez pas les paroles » ce lundi 22 juin 2020 dès 18h40 sur France 2 et France.TV.

