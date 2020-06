5 ( 6 )



ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 21 juin 2020 – Ce dimanche, comme chaque dimanche soir, le journaliste Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 à partir de 17h15 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 21 juin 2020

Dans « 7 à 8 life », il vient d’ouvrir ses portes avec plus de deux mois de retard. Attractions, hôtellerie, restauration, le parc Astérix a du s’adapter aux nouvelles mesures sanitaires. Va t-il retrouver son public ?

Et dans « 7 à 8 », 500.000 élèves auraient décroché des cours pendant le confinement. Comment les convaincre de revenir ? Sont-ils perdu pour l’école ?



ANNONCES





Le retour de Miss France. Après un début de règne perturbé, elle reprend aujourd’hui sa tournée et elle conseille les candidates aux sélections locales dans une drôle d’ambiance.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 21 juin 2020 dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES