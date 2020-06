Plus belle la vie du 11 juin 2020 : dans votre épisode ce soir, Estelle ne va pas bien (VIDEO EXTRAIT)

5 ( 7 )



ANNONCES





« Plus belle la vie » du jeudi 11 juin 2020 – Estelle ne va pas bien ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Un épisode en rediffusion vous attend à partir de 20h15 sur France 3, dans lequel Estelle va consulter Guillaume pour obtenir des somnifères… Elle ne dort plus depuis la mort de Noham mais elle refuse de voir un psy !



ANNONCES





« Plus belle la vie » du 11 juin 2020 : votre épisode de ce soir

Épisode 2833 : Francesco est inconnu de la police Italienne. Patrick n’avance pas plus que Constance, car il n’y a aucun crime semblable en France qui rappelle le mode opératoire d’un sérial killer. Frémont trouve louche que la police retienne Francesco, qui est tout juste de retour du commissariat… Boher retrouve le fleuriste à qui on a commandé les lys. Alain Carlier explique qu’il a livré les fleurs commandées et payées sur internet dans un jardin. Ludovic interroge Francesco sur les dernières confidences d’Aurélie et culpabilise de l’avoir trompée…

Face à Estelle, Djawad fait mine de continuer à chercher un local pour déménager. Guillaume conseille à Estelle de consulter un psy pour ses insomnies, mais elle refuse fermement. A cran, Djawad se montre désagréable avec Riva qui quitte la salle de sport furieux. Estelle interroge Julio, qui ment et lui confirme que Djawad cherche bien une salle…

Grâce à Samia et Juliette, Mélanie a trouvé une nouvelle robe de mariée qui lui plait. Elle hésite à faire la fête avec Juliette pour son enterrement de vie de jeune fille mais Etienne l’encourage à se détendre. Mélanie part retrouver ses copines dans un bar…



ANNONCES





VIDEO Plus belle la vie extrait de l’épisode 2833





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES