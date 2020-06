Plus belle la vie en avance : Luna quitte Andrès, Barbara de retour avec un bébé (infos PBLV )

4.7 ( 13 )



Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 3 juillet Que va-t-il se passer pour la première semaine de reprise des épisodes inédits de votre série quotidienne « Plus belle la vie » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, on reprend les bonnes habitudes et comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première.

Et on peut vous dire que dans deux semaines, Luna va finalement rompre avec Andrès !



Alors que Mirta est allée demander à Andrès de ne plus avoir de contact avec Luna, il montre son plus mauvais visage lors de leur prochaine entrevue. Résultat, Luna prend la décision d’avancer seule…

De son côté, Barbara est de retour au Mistral avec un lourd secret. Ses amis s’inquiètent : elle ne veut pas se réinstaller à la coloc et cache quelque chose dans un sac de sport. Et des bruits suspects venant de sa chambre au Céleste leur attirent l’attention… Ils finissent pas comprendre que Barbara est revenue avec un bébé mais elle refuse de leur expliquer pourquoi et d’où il vient.



Estelle se fait une parano, elle pense que le bébé est de Francesco ! Il lui assure que non…

Quant à Irina, elle refuse la demande en mariage de Jean-Paul. Mais elle a fait une demande de mutation au commissariat du Mistral afin de rester près de son père. Jean-Paul reprend espoir.

Et de son côté, Samia prépare son mariage avec Hadrien. Elle fait la connaissance de sa belle-mère, qui est loin d’être sympathique et la prend de haut…

