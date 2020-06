Plus belle la vie : la série finalement déprogrammée !

4.7 ( 15 )



Plus belle la vie PBLV infos programmation – Mauvaise nouvelle pour les fans de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » ! En effet, la série sera finalement déprogrammée à partir du lundi 22 juin. Sur la grille des programmes du 20 au 26 juin dévoilée par la chaîne mardi, « Plus belle la vie » disparait pour céder sa place à deux numéros du jeu d’Alex Goude « Jouons à la maison ».

Il faut bien avouer que les audiences des rediffusions, programmées depuis quelques semaines alors que France 3 a épuisé le stock d’épisodes inédits, ne sont pas bonnes du tout.



Résultat, France 3 a donc décidé de déprogrammer « Plus belle la vie » en attendant le retour des inédits.

Rappelons que le tournage de PBLV a repris la semaine dernière. La production va mettre les bouchées doubles pour tourner en quelques semaines l’équivalent d’un mois de diffusion et ainsi permettre à France 3 de remettre les inédits de « Plus belle la vie » à l’antenne.



