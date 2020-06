Demain nous appartient spoilers : Marianne va mal, Samuel sombre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 22 au 26 juin)

4.4 ( 13 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 22 au 26 juin 2020 –C’est le week-end et hier soir s’achevait la première semaine de reprise de la diffusion des inédits de la série de TF1 « Demain nous appartient » . Et comme chaque samedi, si vous êtes déjà impatient de savoir ce qui vous attend, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine avec les spoilers.

Nouvelle victime du prédateur, Marianne va aller mal… Renaud va se poser des questions sur son comportement mais Marianne va avoir bien du mal à confier son traumatisme.



C’est finalement à sa fille, Chloé, que Marianne va expliquer qu’elle est la seconde victime du prédateur.

De son côté, Samuel va sombrer après sa rupture avec Leïla. Et si ça réjouit Bilel, sa fille Sofia va s’inquiéter pour lui… Quant à Soraya, elle continue de mentir à Rémi au sujet de Thomas.



Et chez les Moreno, Christelle est décidée à mettre tout le monde au sport !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 22 au 26 juin 2020

Lundi 22 juin (épisode 692) : Renaud ne comprend pas l’attitude de Marianne envers lui. Quant à Amanda, elle est secouée par la tournure que prennent les évènements. Samuel traverse une mauvaise passe, au grand bonheur de Bilel. Christelle contraint toute sa famille à se mettre au sport.

Mardi 23 juin (épisode 693) : Chloé est bouleversée par les confidences de Marianne. Tandis qu’Amanda essaie de se changer les idées par tous les moyens. Le silence de Samuel inquiète Sofia. Pour échapper au sport, Charlie et Luke tentent le tout pour le tout.

Mercredi 24 juin (épisode 694) : Alex et Chloé ont une mauvaise surprise au réveil. Marianne est touchée par la souffrance d’Amanda et tente de la réconforter. Soraya continue de mentir. Lou lui pose alors un ultimatum. Timothée meurt d’envie de participer au nouveau projet scolaire, mais il peine à trouver un partenaire.

Jeudi 25 juin (épisode 695) : Judith et Maxime sont en état de choc après les révélations de leurs parents. Amanda et Marianne se soutiennent mutuellement pour surmonter leur traumatisme. Les attentions de Rémy mettent Soraya mal à l’aise. Bart et Gabin se lancent dans un nouveau projet.

Vendredi 26 juin (épisode 696) : Un danger rode sur la ville de Sète et les familles s’organisent pour y faire face. Lou et Victor regardent d’un mauvais œil la nouvelle obsession de Timothée. Les débuts de la nouvelle aventure de Bart et Gabin sont laborieux, mais Flore est là pour les épauler.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 15 au 19 juin

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

