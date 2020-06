Plus belle la vie : 2 mariages, un bébé, un retour, découvrez ce que les épisodes inédits vous réservent

4.3 ( 11 )



Alors que, comme annoncé hier, votre série quotidienne « Plus belle la vie » sera finalement de retour dès le lundi 29 juin (voir notre article), France 3 a dévoilé dans un communiqué de presse ce qui vous attend à la reprise ! Et on peut dire que comme toujours, les héros du Mistral vous réservent bien des surprises.

Avec le retour de PBLV en inédits, vous allez ainsi découvrir le retour de Barbara dans le quartier du Mistral. Mais, à la stupéfaction de ses amis, elle revient avec… un bébé !



Mais aussi :

– Jean-Paul aura-t-il le bonheur d’entendre Irina accepter sa demande en mariage ?



– Léo, Nathan, Franck et Rochat progresseront-ils vraiment dans leurs relations amoureuses, grâce au coaching de Jimmy Moon ?

– La quête de Thomas sur son passé sulfureux ne va-t-elle pas remettre en question sa vie de famille ?

– Pavel a été arrêté… que va-t-il se passer ? Irina va-t-elle s’autoriser à aimer son père, malgré ce lourd passé ?

– Samia et Hadrien avancent dans les préparatifs de leur mariage

Avec Malika Alaoui, Marwan Berreni, Anne Canovas, Fabienne Carat, Jean-Charles Chagachbanian, Anne Décis, Guillaume Delorme, Sylvie Flepp, Léa François, Emanuele Giorgi, Laurent Hennequin, Stéphane Hénon, Cécilia Hornus, Boubacar Kabo, Laurent Kérusoré, Pierre Martot, Régis Maynard, Stéphanie Pareja, Eléonore Sarrazin, Charles Schneider, Sacha Tarantovich, Thibaud Vaneck, Elodie Varlet…

