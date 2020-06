« The Resident » du 3 juin 2020 : ce soir deux épisodes de la saison 2

4.6 ( 13 )



ANNONCES





« The Resident » du 3 juin 2020. La saison 2 de « The Resident », la nouvelle série médicale de TF1 qui cartonne chaque mercredi soir, se poursuit ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 mais aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



ANNONCES





Au programme deux épisodes inédits de la saison 2 « Trois mots » et « Moins une ».

« The Resident » du 3 juin 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Trois mots (21h05) : Un couple de jeunes mariés arrive à Chastain, présentant des symptômes mystérieux. Nic et Conrad font un parallèle avec leur histoire. Randolph et Marshall doivent se mettre d’accord au sujet d’un voyage d’affaires…



ANNONCES





Moins une (22h00) : Un concert tourne mal et l’hôpital est envahi de festivaliers nécessitant des soins médicaux. La situation occasionne un bouleversement au service des urgences. Une éminente chirugienne demande qu’un meilleur résident lui soit affectée, semant la zizanie à Chastain.

Nouveau succès d’audience ?

Lancée la semaine dernière la saison 2 de « The Resident » a plutôt bien démarré réunissant 4.06 millions d’inconditionnels pour 17.3% de part de marché et une très large domination sur les cibles dites commerciales avec par exemple 29% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

LIENS SPONSORISES