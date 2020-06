« Faut pas rêver » du 3 juin 2020 : ce soir voyage dans le Périgord

4.8 ( 6 )



« Faut pas rêver » du 3 juin 2020. Ce soir votre magazine « Faut pas rêver » est en mode rediffusion sur France 3. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV. Et pour ce numéro, c’est un voyage dans le Périgord qui nous est proposé.



Pour découvrir les richesses du Périgord, Philippe Gougler effectue un très beau voyage qui commence dans le ciel, se poursuit sur l’eau et se termine dans les entrailles de la terre ! Au menu : des rencontres drôles et touchantes et des décors à couper le souffle.

« Faut pas rêver » du 3 juin 2020 : demandez le programme

Avec ses châteaux par milliers, sa nature généreuse et sa gastronomie réputée, le Périgord attire les bons vivants du monde entier… et plus particulièrement les Britanniques. Pas étonnant donc que ce soit avec un Écossais que Philippe découvre le charme de la vie périgourdine ! L’écrivain Martin Walker, installé depuis vingt ans dans cette région, s’inspire de l’ambiance des villages et des paysages pour y écrire ses polars à succès. Au volant de sa 2 CV, il embarque Philippe dans ses lieux favoris. Une balade qui les conduit chez « le pape de la truffe », Édouard Aynaud, avant d’assister à l’intronisation de Martin à l’académie du Chabrol, avec dégustation de la fameuse soupe à l’ail.



La gastronomie dans la région ne date pas d’aujourd’hui. Il y a quelques milliers d’années déjà, les habitants qui vivaient le long de la Dordogne et de ses affluents, profitaient déjà des cadeaux la nature… Régis Gagnadre, restaurateur passionné de préhistoire, convie Philippe à un repas comme au temps des Cro-Magnon. Au menu : limaces sur pierre chaude, truite à la glaise… Un festin au bord de la Vézère, bien loin des spécialités que l’on consomme aujourd’hui !

Le voyage de Philippe se termine dans un lieu exceptionnel : la grotte de Villars, avec ses magnifiques concrétions et ses peintures rupestres, le long des 13 km de galeries souterraines. Des membres du club de spéléo de Périgueux viennent régulièrement explorer des zones interdites au public. Ils emmènent Philippe dans les entrailles de la terre et ses splendeurs cachées.

Avec Philippe Gougler, découvrez toutes les richesses du Périgord ce soir dans « Faut pas rêver » sur France 3.

