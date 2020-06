« Top Chef 2020 » : Et les finalistes sont…? (+ éliminé)

4.9 ( 10 )



« Top Chef 2020 ». Clap de fin pour Mallory Gabsi dans la saison 11 de « Top Chef ». Et pourtant ce soir c’était à son tour d’imaginer sa propre épreuve et de l’imposer à ses deux adversaires d’un soir. Il lui fallait bien sûr être suffisamment stratégique pour être imbattable sur son propre terrain et empêcher ses concurrents de marquer des points… Sauf qu’à ce petit jeu, c’est lui qui a perdu.



Et nos 3 candidats avaient pour mission ce soir de réaliser la cuisson parfaite d’un turbo sur l’arête. Mais une cuisson en vessie s’il vous plaît !

Une épreuve compliquée pour tout le monde, personne n’arrivant vraiment à maîtriser cette technique de cuisson ancienne et un peu particulière.

A t-il sous estimé ses adversaires ou t-il a été trop ambitieux ? Car au final Mallory Gabsi a été totalement dépassé par cette épreuve qu’il avait lui-même imaginé.



Et lors de la dégustation les chefs ont préféré les assiettes de David Gallienne et Adrien Cachot qui sont donc les finalistes !

"Je n'ai pas tout compris mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec toi" 👨‍🍳💜

Quand Adrien et le chef #PaulPairet font le bilan de la saison #TopChef pic.twitter.com/qURb5aMnPd — M6 (@M6) June 10, 2020

Ce qui attend David Gallienne et Adrien Cachot lors de la finale

Avant de remporter le titre ils auront pour mission de réaliser un menu gastronomique d’exception pour régaler 100 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que nos quatre chefs ! C’est dans le palace le plus étoilé d’Europe, le George V à Paris, que les deux finalistes ont rendez-vous pour disputer cette finale. Les deux derniers candidats vont cuisiner, sans relâche, pendant 10 heures dans les luxueuses cuisines du palace où officie le chef 3 étoiles, Christian Le Squer.

Alors quel finaliste parviendra le mieux à diriger sa brigade ? Qui réussira à être le meilleur pour gérer la pression ? Qui arrivera à séduire les 4 chefs et les 100 convives avec un menu gastronomique d’exception ? Et surtout qui sera le grand gagnant de la saison Top Chef 2020 ?

Réponse mercredi 17 juin 2020 dès 21h05 sur M6 et 6Play pour la finale de la saison 11 de « Top Chef »

