« Tous en cuisine » du lundi 8 juin 2020 : les ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

« Tous en cuisine » du lundi 8 juin 2020 –Dernier lundi pour le programme de M6 « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac ». Et oui la diffusion s’achèvera vendredi soir avant que « Qui peut battre Stéphane Plazza » ne prenne le relais.



En attendant rendez-vous ce soir dès 18h45 sur M6 ou en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en replay sur la page dédiée de 6play.

Au menu ce soir, deux recettes :



– SALADE DE CHÈVRE CHAUD

– MOUSSE AU CHOCOLAT BLANC, STRACCIATELLA

Et comme tous les jours, pour être prêts pour ce soir, on vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour les réaliser.

« Tous en cuisine » du lundi 8 juin 2020 : ingrédients, ustensiles, liste de courses

SALADE DE CHÈVRE CHAUD

Les ingrédients pour 4 personnes

200g de fromage de chèvre frais

50g de chapelure

20g de farine

2 jaunes d’oeufs

200g de cerises lavées, coupées en 2 et dénoyautées

125g de framboises ou /et fraises

100g de petits pois cuits à l’eau

½ melon épluché complètement

salade au choix (romaine, roquette, mâche, batavia)

quelques pistaches toastées et concassées

6 cuil. à soupe de boulgour ou quinoa cuit

3 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc

4 cuil. à soupe d’huile d’olive

2 cuil. à café de miel

1 cuil. à café de moutarde

huile de tournesol

sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 planche + 1 couteau éminceur

1 grand saladier + 1 petit saladier

1 plat pour la salade

MOUSSE AU CHOCOLAT BLANC, STRACCIATELLA

Les ingrédients pour 4 personnes

125g de chocolat blanc

10cl + 50cl de crème liquide entière 35%

30g de mascarpone

20g de sucre glace

1 gousse de vanille

80g de copeaux de chocolat noir (faire à l’avance pour mettre

dans la mousse (à mettre au frais))

40g de copeaux de chocolat noir (faire à l’avance pour mettre

sur les mousse en déco à mettre au frais)

Les ustensiles

1 bain marie avec 1 casserole d’eau + 1 fouet + 1 maryse

1 robot avec le fouet + 1 maryse

1 grand saladier bien froid + 1 petit saladier

1 petite spatule

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

Inspiré des recettes de l’émission, le livre « Fait maison » sort cette semaine. Il est toutefois déjà disponible en pré-commande sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s)invité(s) sur M6 et 6Play.

