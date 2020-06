« Tous en cuisine » du mercredi 10 juin 2020 : les ingrédients et ustensiles pour les recettes de Cyril Lignac soir

4.9 ( 9 )



« Tous en cuisine » du mercredi 10 juin 2020 –J-2 avant la fermeture de la cuisine de Cyril Lignac. « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » c’est bientôt fini avec un dernière émission diffusée vendredi.



En attendant rendez-vous ce soir dès 18h45 sur M6 ou en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en replay sur la page dédiée de 6play.

Au menu ce soir, deux recettes :



– PAD THAÏ

– CHURROS, SAUCE CHOCOLAT

Et comme tous les jours, pour être prêts pour ce soir, on vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour les réaliser.

« Tous en cuisine » du mercredi juin 2020 : ingrédients, ustensiles, liste de courses

PAD THAÏ

Les ingrédients pour 4 personnes

2 blancs de poulets coupés en cubes

2 œufs

10 crevettes décortiquées et déboyautées

250g de germes de soja

100ml de sauce nuoc mam

50g de sucre en poudre

100g de pâte de tamarin

1 jus de citron vert

15ml de vinaigre de riz blanc

2 cuil. à soupe de sauce de piment Sriracha

1 cuil. à soupe de sauce de sauce soja concentré

300g de vermicelles de riz ou nouilles de riz plongés dans un bain d’eau tiède 1h

3 gousses d’ail épluchées et hachées

50g de cacahuètes concassées

2 oignons cébettes émincés

huile de tournesol

Ustensiles nécessaires

1 poêle wok + 1 écumoire

CHURROS, SAUCE CHOCOLAT

Les ingrédients pour 4 personnes

150g de farine

150g d’eau

2 pincées de sel fin

1 œuf entier

1 pincée de sucre

huile de tournesol

sucre cristal

200g de chocolat noir

160g de crème liquide entière

150g de lait entier

50g de sucre

Ustensiles nécessaires

1 petite casserole

1 casserole + 1 fouet +

1 planche + 1 couteau éminceur + 1 microplane + 1 cocotte + 1 spatule + 1 louche

1 louche

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

Le livre « Fait Maison » sort demain, commandez-le

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s)invité(s) sur M6 et 6Play.

