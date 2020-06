Un si grand soleil en avance : Gérald et Dylan font la paix (résumé + vidéo épisode n°409 du 4 juin 2020)

4.6 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Ce jeudi soir dans votre épisode inédit de la série de France 2 « Un si grand soleil », Gérald va finalement faire la paix avec son fils, Dylan.

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 409

Gérald annonce à son fils qu’il a bien réfléchi à ce qu’il lui a dit : c’est vrai, il est trop dur avec lui. Il s’excuse et lui explique que ça n’a pas été facile pour lui après le départ de sa mère et qu’il ne savait pas comment s’y prendre. Il reconnait qu’il a été trop sévère et qu’il est allé trop loin… Gérald veut que ça se passe bien et promet de faire des efforts. Dylan le remercie, ils font la paix.

Et tandis que Lucille se découvre une nouvelle motivation pour aller au travail, Davia fait des plans sur la comète qui ne plaisent pas à tout le monde.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 4 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

