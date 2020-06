Un si grand soleil en avance : Virgile présente ses excuses à Gérald (résumé + vidéo épisode n°410 du 5 juin 2020)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Ce vendredi soir dans votre épisode inédit du feuilleton quotidien « Un si grand soleil », Gérald et Virgile se confrontent et font la paix.

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 410

Virgile vient voir Gérald. Il s’excuse et affirme être sincèrement désolé. Il a pété un plomb mais n’aurait pas du s’en prendre à lui. Et il le remercie pour son témoignage, de l’avoir couvert. Gérald lui explique qu’il a un fils et qu’il n’imagine même pas l’enfer qu’il doit vivre… Virgile lui parle de Léa et affirme qu’il ne dort plus. Il n’a qu’une envie, c’est de rejoindre sa fille !…

Et tandis que Quentin suit les conseils de Gary, pour le meilleur et pour le pire, Virgile demande un service délicat à Manu. Pendant ce temps, Lucille va faire une découverte très gênante.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 5 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

