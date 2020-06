« Camping Paradis » du 5 juin 2020 : deux épisodes en rediffusion cet après-midi sur TF1

4.9 ( 11 )



« Camping Paradis » du 5 juin 2020. Un petit air de vacances au bord de mer et dans le plus sympathique des campings de France, ça vous tente ? Alors rendez-vous cet après-midi sur TF1 pour deux épisodes « Camping Paradis » avec Laurent Ournac (Tom Delormes), Princess Erika (Rosy), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), ou bien encore Jennifer Lauret (Ariane). À voir ou revoir également sur MYTF1 en replay et streaming vidéo.



Au programme cet après-midi les épisodes « La grande invasion » et « Ça swingue au Camping »

« Camping Paradis » du 5 juin 2020 : vos deux épisodes d’aujourd’hui

« La grande invasion » (dès 13h55) avec la présence exceptionnelle d’Isabelle de Botton



Tom a de gros soucis : le camping doit fermer… à moins qu’il soit racheté par une grande chaîne multinationale. Mais Tom refuse de se soumettre aux règles de la mondialisation et le village Paradis s’organise pour résister à l’envahisseur ! Par ailleurs, Yann passe, pour la première fois, des vacances sans sa mère au Camping Paradis. Enfin, c’est ce qu’il pense… En effet, incapable de couper le cordon, la mère poule est venue, en cachette, rejoindre son rejeton de dix-huit ans…

« Ça swingue au Camping » (dès 15h30) avec la présence exceptionnelle de Tonya Kinzinger

Tom fait appel à Virginie, une célèbre chorégraphe, pour animer des ateliers de danse au Camping Paradis. Elle repère parmi les vacanciers le jeune Sam, doué d’un don hors du commun pour la danse, et lui propose de présenter le concours d’entrée à l’Ecole de danse de Marseille, où elle enseigne durant l’année. La situation n’est pas simple pour Tom qui sait que son père, Alain, a d’autres projets pour lui à la rentrée : reprendre l’entreprise de travaux familiale. Aidé par Tom, Sam va devoir trouver son propre chemin… L’équipe du camping s’est mise en tête qu’une idylle est en train de naître entre Tom et Virginie, la chorégraphe. Info ou intox ? Tous ses proches sont en tous cas déterminés à tout faire pour y mettre un terme… De leur côté, Julia et Martin se font une joie de leurs vacances en amoureux au Camping Paradis. Mais en arrivant à leur bungalow, ils ont la surprise de découvrir Elise, la soeur aînée de Julia, qui est arrivée sans les prévenir… Entre les deux soeurs, la relation est fusionnelle et la soeur aînée intrusive. Martin se sent rapidement mis à l’écart et, de quiproquos en confusion des sentiments, le couple se retrouve mis à mal…

« Camping Paradis » c’est cet après-midi sur TF1… Alors si vous avez besoin de vous évader, c’est l’occasion ou jamais.

