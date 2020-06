Un si grand soleil : hommage à Léa, Bilal et Lucille s’expliquent, ce qui vous attend jeudi 11 juin (épisode n°414 en avance)

5 ( 5 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Ca s’annonce chargé en émotion dans l’épisode 414 du jeudi 11 juin puisque l’enquête sur l’incendie étant terminée, un hommage à Léa va être organisé aux Sauvages.

C’est Sofia qui annonce à Virgile qu’une soirée en l’hommage de sa fille est organisée avec une expo sur l’idée de ses amis.



ANNONCES





Mais Virgile ne se sent pas la force de s’y rendre, malgré l’insistance de Sofia… De son côté, Antonin en profite pour inviter Dylan et s’excuser, les deux amis se réconcilient.

La soirée se déroule avec une grande d’émotion, tous les proches de Léa étant réunis. Ils regardent des photos, des dessins, et même une vidéo. Virgile est présent sur la plage et les regarde de loin. Il a alors une vision de sa fille, apaisée, et il la serre une dernière fois dans ses bras.



ANNONCES





De son côté, Bilal annonce à toute la coloc que Damien couche avec Lucille, avant de finalement avoir une explication avec elle. Bilal ne lui en veut pas mais décide de quitter Damien. Quant à Akim, il appelle Lucille pour lui faire une leçon de morale et on peut dire qu’elle le prend très mal et lui raccroche au nez !

Quant à Quentin, il signe finalement le bail de son nouvel appartement. Mais ce n’est pas sans contrepartie puisque son patron lui a demandé de cambrioler volontairement sa boite pour éviter un contrôle fiscal ! C’est donc avec de l’argent sale qu’il obtient son appart…

Rendez-vous jeudi 11 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES