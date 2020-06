Une actrice de « Grey’s Anatomy » fait son coming-out

4.4 ( 7 )



Si vous êtes des fans de la série médiale « Grey’s Anatomy » – elle est diffusée en France sur TF1 – vous ne pouvez pas ne pas la connaître. Elle s’appelle Chyler Leigh et a campé le rôle de Lexie Grey, la demi-sœur guillerette de Meredith. Personnage récurrent à partir de la saison 4, les scénaristes l’ont faite mourir dans le dernier épisode de la saison 8 à la suite du fameux crash aérien, cet accident qui a tout changé et totalement bouleversé la suite de la série.



Et bien à défaut d’avoir une actualité hyper intéressante – on l’a quand même un peu perdu de vue malgré son rôle dans la série « Supergirl » – elle fait beaucoup parler d’elle ces derniers jours, et pour cause. L’actrice vient en effet de faire son coming-out dans le cadre d’un interview publiée sur Creating Change.

Et c’est justement son rôle dans la série « Supergirl » qui l’a poussée à avouer son homosexualité. « Quand on m’a dit que mon personnage devait faire son coming out au cours de la saison 2, j’ai été traversée par une vague de pensées et d’émotions, parce que je ressentais une responsabilité personnelle dans la manière de représenter de manière authentique le voyage d’Alex (…) Ce que je n’ai pas réalisé, c’est à quel point la scène dans laquelle elle se révèle, allait prendre de l’ampleur au-delà du script et véritablement devenir un changement pour moi ».

Bref, et pour résumer, elle a donc profité de l’évolution de son personnage dans la série, celui d’Alexandra « Alex » Danvers, pour faire son propre coming-out.



Une scène qui n’a pas été forcément facile à tourner selon elle. »J’avais l’impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine à chaque prise. […] De la part du réalisateur, de la presse, des médias, du cast et des fans, j’entends encore que c’était l’une des scènes de coming out les plus réalistes qu’ils aient vues ».

À quand le retour de « Grey’s Anatomy » déprogrammée pour cause de Covid-19 ?

Et la question que vous vous posez sûrement est : à quand le retour des inédits de la saison 16 de « Grey’s Anatomy » ? Rappelons en effet que TF1 n’a pas eu d’autre choix que d’interrompe la diffusion de cette saison, le confinement ayant eu une conséquence inattendue : le doublage des épisodes a été interrompu. Ayant épuisé son stock d’épisodes en français, la chaîne a proposé les derniers épisodes inédits de la saison 16 le 15 avril dernier.

Et le retour, c’est pour quand ? Et bien il va falloir à priori se montrer patient. Aucune trace de Grey’s Anatomy » dans les nouvelles grilles de programmes diffusées par TF1 qui vont jusqu’au début de l’été. Et on imagine mal que la chaîne fasse le choix d’une diffusion au beau milieu des mois de juillet et/ou août.

Alors soit il faudra attendre l’automne, soit patienter jusqu’au printemps 2021.

