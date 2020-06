Demain nous appartient spoiler : Amanda se dispute avec Marianne (VIDEO)

5 ( 5 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que le prédateur cible désormais Marianne, un clash va éclater entre elle et Amanda dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Marianne va avoir bien du mal à comprendre ce vit Amanda et faire des remarques blessantes à la jeune femme…

Du coup, les deux femmes vont se disputer !



Au cours d’une discussion professionnelle entre Amanda et Marianne à l’hôpital, le ton monte rapidement entre les deux femmes. En effet, Amanda commence par parler de ses peurs et appréhensions à Marianne. Seulement, pour cette dernière, il faut qu’Amanda rebondisse rapidement et prenne le pas sur ce qu’elle vient de vivre !

Une remarque totalement déplacée pour Amanda, qui furieuse, décide de couper court la discussion. Une réaction qui a l’air de blesser grandement Marianne…



Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.

Demain nous appartient spoiler Amanda et Marianne, le clash

