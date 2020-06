Un si grand soleil : Quentin convoqué par la police, Brochot s’en sort, ce qui vous attend jeudi 18 juin (épisode n°419 en avance)

4.7 ( 12 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Ca s’annonce compliqué pour Quentin jeudi dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans l’épisode 419 du jeudi 18 juin, la police va enquêter sur le cambriolage chez Tésa… Mais alors que le contrôleur des impôts débarque, il comprend très vite que Tésa a certainement orchestré ce cambriolage !

Il prévient Alex et Manu, qui enquêtent donc pour trouver un éventuel complice… Ils convoquent Quentin !



Et face à Davia, Quentin na va clairement pas bien. Il prétexte avoir un coup de blues mais Davia sent que quelque chose cloche…

C’est l’heure du verdict pour le procès de Brochot. Maître Colin affirme à son client qu’il « a fait le nécessaire ». Et effectivement, les menaces de Brochot sur son avocat ont été fructueuses ! Brochot est condamné à 3 ans de prison proxénétisme mais il est acquitté au sujet de la tentative d’assassinat sur le commissaire Becker et la séquestration de Janet et Emmy !



Le procureur promet à Becker de réfléchir d’un éventuel appel tandis que Florent jure de trouver ce que Colin a fait pour réussir à obtenir ce verdict… Janet est révoltée.

Rendez-vous jeudi 18 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

