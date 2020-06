Un si grand soleil : Quentin entre la vie et la mort, Virgile dérape, ce qui vous attend mardi 23 juin (épisode n°422 en avance)

3 ( 2 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine débute fort ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » avec la terrible agression dont a été victime Quentin. Et demain, dans l’épisode 422 du mardi 23 juin, Quentin va être hospitalisé, entre la vie et la mort.

En effet, il va être opéré et Janet va annoncer à Davia qu’il est sérieusement touché et que les prochaines heures seront déterminantes.



ANNONCES





De retour à la coloc, Davia est rejointe par Alex, qui l’interroge. Mais Davia n’a rien vu et ne peut pas l’aider…

Pendant ce temps là, Virgile sort de l’hôpital pour s’installer chez Eve. Claire met Eve en garde mais elle pense que ça va bien se passer. Sur place, Virgile est froid et distant… Il vient même à déraper en cassant une lamper sur un excès de colère !



ANNONCES





Eliott met les choses au clair avec Virgile et menace de s’en prendre à lui s’il fait souffrir sa mère…

De son côté, Elise annonce à Sofia qu’elle ne veut plus d’insémination artificielle. Elle arrête la pma et veut un bébé de façon naturelle. Elle propose de demander à Bilal d’être le père du bébé et Sofia accepte.

Rendez-vous lundi 22 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

LIENS SPONSORISES