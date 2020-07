« 12 coups de midi » : Antonin entre dans le top 50, pas de nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, Jean-Luc Reichmann en vacances…

4.7 ( 12 )



« 12 coups de midi » actu, news. Antonin a encore gagné hier dans « les Douze coups de midi ». Il paraît, mais c’est à prendre avec des pincettes, qu’il va être éliminé sous peu. Et c’est un certain Léo qui va devenir maître de midi à sa place, candidat originaire de Charentes-Maritime, et qui aurait déjà participé au jeu il y un an. C’est en tout cas ce qu’affirme le Chasseur d’ÉTOILE de Youtube.



Pour l’instant nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou d’infirmer cette info….

« 12 coups de midi » : Antonin entre dans le top 50

Sinon notez qu’Antonin a signé une victoire à 2000 euros hier, dont 1000 pour sa cagnotte. Antonin, qui, et selon les savants calculs de la page « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? » est désormais le 49ème plus grand maître de midi avec une cagnotte de 69.535 euros. Chapeau à eux pour ce travail titanesque…



L’étoile mystérieuse porte bien son nom

Alors que certains évoquent le nom d’un chanteur, on ne sait pas répondre avec certitude à la question « Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? ». En tout cas il ne s’agit pas de Jackie Chan, nom proposé hier par Antonin. Après Bruce Lee, ça paraissait logique.

Et il ne s’agit pas non plus de Shinzō Abe (1er ministre japonais), Teddy Riner, Fauve Hautot, Jean-Pierre Pernaut, Cyril Hanouna, Cyril Féraud, Mireille Mathieu, Alizé ou bien encore Alain Delon.

Alors qui se cache derrière cette étoile mystérieuse ? Vous avez une idée ?

En attendant notez que cette étoile n’a pas délivré de nouvel indice même si certains semblent vouloir pointer le bout de leur nez.

Jean-Luc Reichmann en vacances avec ses amis…

Pendant ce temps-là Jean-Luc Reichmann est toujours en vacances avec ses amis les animaux. Aujourd’hui maman Canard et ses petits fraîchement nés qui profitent déjà des joies de la nature…

Retrouvez « Les 12 coups de midi » aujourd’hui sur TF1 dès 12 heures, puis en replay sur MYTF1. Antonin jouera pour une 15ème participation.

