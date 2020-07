Ce soir sur France 2 « Taratata 100% live au Zénith » : liste des artistes, invités, chansons…

4.6 ( 9 )



« Taratata 100% live au Zénith » du 16 juillet 2020. Ce soir France 2 vous propose de revivre un « Taratata » exceptionnel enregistré au Zénith-Paris ! Un show de plus de deux heures en compagnie de cinq monstres sacrés de la scène française. Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 et bien sûr sur France.TV pour le replay et/ou la vidéo en avant-première.



« Taratata 100% live au Zénith » c’est quoi ? Ce sont 50 artistes réunis pour une soirée exceptionnelle présentée par Nagui depuis le Zénith de Paris.

Un an après l’incroyable concert de ses 25 ans, Taratata réinvestit la scène mythique du Zénith Paris – La Villette pour un nouveau show à couper le souffle, devant plus de 5 000 personnes ! (Pour info : Toutes les places vendues au profit de la Fondation pour la Recherche médicale ont permis de récolter 77 000 euros, reversés intégralement afin de soutenir la lutte contre le cancer)

Au programme des reprises, des surprises, de nombreux gold de la chanson française et un public plus en forme que jamais vous attendent pour un concert toujours aussi inoubliable un an plus tard !



« Taratata 100% live au Zénith » : liste des artistes, invités, chansons…

En fil rouge cinq monstres sacrés de la scène française : ZAZIE, PATRICK BRUEL, GAROU, MARC LAVOINE et PASCAL OBISPO !

Ils interprèteront certains de leurs tubes seuls ou en duo et seront rejoints par Kimberose, Nolwenn Leroy, Louis Bertignac, K. Maro, mais aussi Kad Mérad.

Du côté des titres et/ou chansons, vous entendrez notamment « Allumez le feu »; « La groupie du pianiste »; « Elle a les yeux révolver »; « L’important c’est d’aimer »; « Femme Like You »; « Casser la voix »… et tellement d’autres.

« Taratata 100% live au Zénith » : bande-annonce

En attendant ce soir, voici la bande-annonce officielle de l’émission

Pour ne rien rater de cette soirée, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2.

Suivez l’émission sur Twitter grâce au hashtag #TARATATA

