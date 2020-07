Audiences TV access 21 juillet 2020 : « Demain nous appartient » et « Un si grand soleil » au top, « Plus belle la vie » reste faible

5 ( 7 )



Audiences TV access 21 juillet 2020. Après les audiences du prime, voici celles de l’access. Pas grand chose à signaler si ce n’est le score de TF1 qui proposait une interview d’Emmanuel Macron. Pour le reste, on prend les mêmes et on recommence…



Dans la case de l’avant 20 heures, victoire de TF1 avec son feuilleton « Demain nous appartient » dont l’épisode du jour a convaincu 2.99 millions de téléspectateurs soit 20% du public présent devant son poste de télévision.

Suit le 19.20 national de France 3 qui a informé 2.64 millions de personnes pour 16.8% de part de marché.



« N’oubliez pas les paroles » sur France 2 s’est contenté de 2.46 millions de téléspectateurs (pda 16.3%).

Quant à l’émission de M6 « Chasseurs d’appart' », elle n’a réuni que 1.06 million de personnes (pda 6.1%)

Audiences TV access 21 juillet 2020 : après 20 heures

Après 20 heures, et hors JT, pas grand chose à signaler si ce n’est les scores des fictions quotidiennes.

« Un si grand soleil » domine très largement avec 3.72 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 18.6%.

Petite forme pour « En Famille » sur M6 avec 2.79 millions de téléspectateurs seulement (pda 13.6%).

Et cela reste faible pour « Plus belle la vie » avec seulement 2.32 millions de fans et 11.7% de pda.

Retenons tout de même le score du JT de TF1 qui proposait une interview d’Emmanuel Macron après l’accord européen sur la crise liée à la Covid-19. Pas de réel effet dopant sur l’audience avec 5.69 millions et 30% de part de marché (durant l’interview, ndrl).

