Audiences TV prime 21 juillet : « Joséphine » en tête, bon démarrage pour « Si les murs pouvaient parler »

Audiences TV prime 21 juillet 2020. Notre point quotidien sur les audiences d’hier soir en première partie de soirée. Victoire courte mais victoire quand même pour TF1 et un épisode en rediffusion de « Joséphine ange gardien ». Hier soir « Sur le coeur » avec Ingrid Chauvin.



Et cet épisode a été vu ou revu par 3 millions de personnes soit 15.5% des téléspectateurs.

Audiences TV prime 21 juillet : bon démarrage pour « Si les murs pouvaient parler »

Beau démarrage pour Stéphane Bern et « Si les murs pouvaient parler ». Hier soir direction Windsor. 2,55 millions de curieux pour 13.2% de part de marché.



France 3 complète le podium avec sa série en rediffusion « Au-delà des apparences ». 2.21 millions de téléspectateurs pour les deux premiers épisodes soit 11.2% de l’ensemble du public.

M6 suit avec son magazine immobilier « Recherche appartement ou maison ». Toujours animé par Stéphane Plaza, l’épisode inédit a réuni 2.15 millions de personnes soit 11.2 % des téléspectateurs. M6 était leader auprès du public féminin avec 22.9% sur les ménagères de moins de cinquante ans responsables des achats.

Une fois n’est pas coutume NRJ 12 complète le top 5 avec « On l’Appelle Trinita ». Ce western signé E.B. Clucher et porté par Terence Hill et Bud Spencer a réuni 1.09 million d’amateurs du genre (pda 5.8%).

Notez aussi le beau succès de W9 hier soir avec le film en rediffusion « Le Viager » de Pierre Tchernia. Un film culte du cinéma français porté par Michel Serrault, Michel Galabru et Jean-Pierre Darras. Il a été vu ou revu par 922.000 nostalgiques (pda 4.7%)

