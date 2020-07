« C’est tout pour moi »: 5 choses à savoir sur le film diffusé par France 2 ce soir

4.5 ( 11 )



« C’est tout pour moi » est un film inédit en clair signé Nawell Madani et Ludovic COLBEAU-JUSTIN. Au casting notamment Nawell MADANI (Lila) et François BERLEAND (Fabrice). Diffusion ce soir dès 21h05 sur France 2 ou sur France.TV si vous n’êtes pas à la maison mais que vous êtes en mode « connecté ».



« C’est tout pour moi » : résumé, histoire, synopsis

Lila, une belge, d'origine nord africaine, part à Paris tenter sa chance dans le milieu de la danse mais trouve sa voie dans le Stand Up, après un bref séjour en prison.

5 choses à savoir sur votre film

– Nawell Madani s’est inspirée de son propre parcours pour ce film qui est aussi sa première réalisation

– L’actrice et réalisatrice dit avoir fait ce film pour rendre hommage à ses parents



– Après une note record obtenue sur Allo-Ciné, Nawell Madani a été contrainte d’intervenir niant avoir demandé de fausses critiques. Le jour de sa sortie, le film affichait une note de 4.7/5. 91% des votes lui avaient accordé un 5 ! Du jamais vu. Les internautes ont alors accusé « les équipes de com’» d’avoir publié des centaines de faux avis.

– Pour boucler le budget de son film, Nawell Madani a non seulement renoncé à son cachet mais est également remontée sur scène.

– Le film a terminé sa carrière avec 693 235 entrées en salles.

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce officielle de votre film…

« C’est tout pour moi » c’est ce soir sur France 2 dès 21h05. Et sinon, vous pouvez opter pour TF1 et la rediffusion de la comédie « Bienvenue à Marly-Gomont ».

